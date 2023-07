La denuncia di Roberto Masotti (Consigliere di Lista per Ravenna nell’Area di San Pietro in Vincoli, capogruppo di “Cambiamo il Comune”)

“Da mesi, di fronte all’ingresso del cimitero comunale di Carraie, in via Arrigoni, è depositato, in crescente aumento, un vistoso accumulo di sacchi contenenti rifiuti abbandonati tra il muro di recinzione e una lunghissima fila di bidoni della più svariata raccolta differenziata, che si estende anche sul lato sinistro del piazzale” denuncia Roberto Masotti (Consigliere di Lista per Ravenna nell’Area di San Pietro in Vincoli, capogruppo di “Cambiamo il Comune”). “Il fenomeno abusivo – scrive Masotti -, apparentemente tollerato, non è di facile spiegazione per chi si reca a visitare i defunti, ma è comunque disdicevole data la sacralità del luogo e il rispetto che si deve a chi vi è sepolto. Non c’è dubbio che sia dovere di Hera rimuoverlo, a prescindere dalle sue cause. È pure certo che il conferimento dei rifiuti in violazione delle norme regolamentari è oggetto di sanzioni da parte degli organismi di vigilanza e controllo (Polizia Locale, Polizia provinciale, Guardie Ecologiche, Corpo Forestale, Ispettori ecologici, ecc.), anche individuandone i responsabili attraverso l’esame delle loro tracce nei rifiuti mal collocati”.

“Quale consigliere territoriale dell’Area n. 8 di San Pietro in Vincoli ho attivato il capogruppo di Lista per Ravenna in Consiglio comunale affinché chieda al sindaco chiarimenti su come è organizzata, nel piazzale del cimitero di Carraie, la raccolta rifiuti da cui derivano le disfunzioni e il disdoro di cui sopra, nonché interventi volti alla rimozione dei molti sacchi pieni di rifiuti ivi abbandonati e, soprattutto, ad evitare che se ne producano ulteriori ammassi” conclude Roberto Masotti (Consigliere di Lista per Ravenna nell’Area di San Pietro in Vincoli, capogruppo di “Cambiamo il Comune”).