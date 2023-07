Saranno concessi per 15 giorni; per richiederli è sufficiente fornire le proprie generalità

I cittadini di Conselice possono richiedere in comodato d’uso gratuito un deumidificatore per sanare i locali alluvionati dei propri edifici.

L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, è stata possibile grazie alle numerose donazioni di deumidificatori, strumento essenziale per procedere al ripristino dei locali alluvionati: «Ringraziamo tutte quelle realtà che hanno fatto donazioni col cuore, ovvero chiedendosi e chiedendoci cosa potesse essere veramente necessario per aiutare la popolazione», ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Andrea Sangiorgi.I deumidificatori vengono concessi in comodato per 15 giorni; per farne richiesta è necessario rivolgersi al numero 339 4631416. Ai richiedenti saranno richieste le generalità, per verificare l’effettiva residenza sul territorio comunale alluvionato.