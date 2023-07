La circolazione sarà sospesa solo nelle ore notturne per consentire il ripristino della linea Faenza-Firenze dal 23 al 27 luglio

Per consentire i lavori di rinnovamento della linea ferroviaria Faenza-Firenze, la Provincia di Ravenna ha disposto una sospensione della circolazione notturna lungo la SP302 “Brisighellese-Ravennate” in corrispondenza del passaggio livello in località Ponte Nono tra Brisighella e Fognano (al km 85+140).

La prima interruzione sarà dalla mezzanotte di domenica 23 luglio fino alle 3:00 di mattina del 24 luglio. Poi nuovamente a questi orari:

per la notte dal 24 al 25/07/2023 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 25/07/2023

per la notte dal 25 al 26/07/2023 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 26/07/2023

per la notte dal 26 al 27/07/2023 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 27/07/2023

Contestualmente alla chiusura della strada provinciale, sarà disposta la deviazione del traffico su strade alternative. Per i veicoli provenienti da Faenza e diretti a Fognano, raggiunta Brisighella dovranno imboccare la SP23 “Monticino-Limisano” e da lì raggiungere la SP 306 “Casolana-Riolese” fino a Riolo Terme per poi raggiungere Marradi e portarsi nuovamente sulla SP 302. Il tragitto dovrà essere percorso inversamente per i veicoli che da Marradi si dirigono verso Brisighella.

Al principio dell’interruzione sarà disposta l’opportuna segnaletica per informare gli automobilisti del tratto interessato dalla chiusura e della deviazione raccomandata.