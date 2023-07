Raffiche fino a 105 km/h a Rossetta di Alfonsine

Una tromba d’aria e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Alberto.

E’ stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico.

La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore. Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altre alberature sono cadute sul nido d’infanzia “Il grillo parlante” di Savarna e avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello. Stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la regione Sono in corso verifiche e seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento fortunale ore 22

Gli interventi delle ultime ore di Vigili del fuoco, Azimut, Mistral hanno permesso di mettere in sicurezza molte strade interessate da alberi e rami caduti a seguito della tromba d’aria. E’ stata riaperta a senso unico alternato via Savarna, che era interrotta a causa della caduta di diversi grossi alberi. I tecnici di Enel hanno fatto sopralluoghi per stabilire gli interventi da effettuare a causa dei pali della luce divelti e i cavi recisi. La continuità del servizio elettrico verrà ripristinata non appena i tempi tecnici di intervento lo permetteranno.