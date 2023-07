Controlli della Polizia Locale di Ravenna

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Ravenna, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia.

Nello specifico, questa mattina, nel corso di un’azione mirata in località Lido Adriano, agenti dell’Unità Antiabusivismo Commerciale hanno sanzionato una 43enne, originaria della Mauritania, sorpresa a vendere bigiotteria presso il Bagno Cristallo. La merce, consistente in oltre 250 pezzi, tra braccialetti, anelli ed orecchini, per un valore approssimativo pari ad oltre 4.000 Euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca, mentre per la donna, oltre al verbale, è scattato anche l’ordine di allontanamento.

Sempre nell’ambito dei controlli sull’arenile, a Lido di Dante, gli agenti hanno multato una cittadina senegalese, di 35 anni, trovata in possesso di materiale con il quale realizzare le treccine. A suo carico si è proceduto con un verbale di 1.000 Euro, ai sensi del Regolamento Comunale, per esercizio dell’attività di acconciatore, in forma itinerante e senza abilitazione professionale unitamente ai verbali di allontanamento e sequestro della merce (n. 7 matasse di fili per treccine, di vari colori, set di aghi, elastici e perline).