In corso sopralluoghi su alcune strutture contenenti amianto

Per il recupero dei rifiuti a seguito del fortunale di ieri, saranno attive da domani squadre di Hera. Si chiede se possibile di separare verde e ramaglie, inerti non contaminati da altro materiale (coppi, mattoni), materiale ingombrante (legno, mobili, metalli) da altro materiale pericoloso.

Per le segnalazioni e comunicare le richieste di ritiro rifiuti scrivere alla mail differenziataravenna2021@gruppohera.it.

Il materiale presente e ben visibile in strada verrà raccolto da Hera senza necessità di segnalazioni.

Il forte vento ha mobilizzato alcune strutture e coperture contenenti amianto. Al momento sono in corso sopralluoghi per verificare entità e localizzazione di queste mobilizzazioni. Si ricorda, per la propria sicurezza, di evitare di permanere nella zona ove sono presenti detriti e di segnalare ad Hera, sempre alla mail differenziataravenna2021@gruppohera.it

o altra ditta specializzata la presenza degli stessi per organizzarne lo smaltimento.

Nel frattempo per contribuire a mettere in sicurezza la zona è importante mantenere bagnato il terreno in cui si trovano i frammenti o, se circoscritti, provvedere a coprirli con teli di naylon.

Il Centro operativo comunale (COC) è attivo a Savarna nella sede del Centro sociale La Pioppa, via dei Martiri 18 e proseguirà anche nei prossimi giorni le attività di monitoraggio e ricognizione dei danni insieme alle squadre di Vigili del fuoco presenti sul territorio.