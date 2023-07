Uno degli alberi si è appoggiato sul tetto. Le FOTO

Come riporta il Comune di Ravenna, le forti raffiche di vento hanno provocato problemi ad alcune alberature nell’area cortilizia della scuola dell’infanzia di Filetto in via Nuova. Uno degli alberi si è appoggiato sul tetto.

Non ci sono rami pericolanti sulla sede stradale e nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione delle piante cadute per la completa messa in sicurezza dell’area.

L’edificio in questo periodo estivo è chiuso.