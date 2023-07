i volontari del Gruppo comunale di Bagnacavallo oltrepassano quota quaranta

Si è concluso sabato 22 luglio il corso base per volontari organizzato dal Gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo. Si è trattato del primo corso del genere tenutosi a Bagnacavallo e anche del primo organizzato direttamente da un Gruppo comunale dell’Unione della Bassa Romagna.

Partito l’11 luglio, il corso prevedeva 14 ore di formazione con tre lezioni teoriche che si sono svolte presso la sala di via Giustiniano e la prova pratica di sabato 22 che si è tenuta presso la Base Orione sempre a Bagnacavallo.

Dei tredici partecipanti, tre donne e dieci uomini, sette confluiranno nel Gruppo comunale di Bagnacavallo, cinque in quello di Cotignola e uno nel Corpo volontario forestale di Bagnacavallo. Si tratta di volontari che erano già iscritti e che ora, superato il corso, divengono operativi a tutti gli effetti.

In questo modo i volontari del Gruppo comunale di Bagnacavallo oltrepassano quota quaranta.

Nella mattinata di sabato sono intervenuti la sindaca Eleonora Proni e gli assessori Caterina Corzani e Alfeo Zanelli per salutare i nuovi volontari e portare il loro apprezzamento per l’impegno della Protezione civile. Non si può non ricordare infatti, lo straordinario lavoro svolto dai volontari in occasione delle due alluvioni di maggio e in questi giorni per il fortunale.

Chi intende aderire al Gruppo comunale di Protezione civile può consultare il sito del Comune per la procedura di iscrizione.