Copertura del tetto dell’ex Motel Romea volata via. In azione su tutto il territorio Vigili del Fuoco e tecnici Enel. Chiuse e poi riaperte Ravegnana e Adriatica. Disposto il divieto di accesso a parchi, pinete e cimiteri.

Forti raffiche di vento hanno provocato l’abbattimento di alcuni alberi e rami in diverse zone della città e del forese. Queste alcune delle prime segnalazioni sulle quali stanno intervento i Vigili del fuoco: via Bellucci ramo sulla carreggiata, via Dismano Vecchio intersezione viale Po albero sulla carreggiata, via Tommaso Gulli 145 albero sulla careggiata, via Antica Popilia dopo l’acquedotto albero sulla carreggiata, via Romea sud 247vicino alla scuola di Classe albero sulla carreggiata (presente una pattuglia della Polizia locale che regola il transito a senso unico in attesa dei Vigili del fuoco allertati), Statale 309 direzione di marcia Venezia-Ravenna prima dell’intersezione con la 309 dir albero che occupa parzialmente la carreggiata, via Romea prima dell’intersezione con via Crocetta albero sulla carreggiata, via Rampina a San Pietro in Trento fuori dall’abitato verso Prada albero sulla carreggiata. I vigili del fuoco stanno intervenendo anche per mettere in sicurezza la copertura del tetto dell’ex Motel Romea volata via a causa del forte vento

Il Centro operativo comunale, attivo da sabato per il fortunale d Savarna, si occupa anche di questa situazione.

Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, martedì 25 luglio, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 108, gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta aveva previsto per oggi sulla pianura centro-orientale venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari), prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore in particolare sulla Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Chiuse e poi riaperte sia via Ravegnana, fra Coccolia e Ghibullo, che la statale 16 Adriatica, all’altezza di Mirabilancia.

A tutela della pubblica incolumità il Comune ha disposto il divieto di accesso ai parchi e alle pinete fino a cessata emergenza. Divieto di accesso esteso anche ai cimiteri, ad esclusione dei funerali programmati.

Interruzione della linea elettrica nel forese sud

Le raffiche di vento hanno provocato l’interruzione della linea elettrica nel forese sud di Ravenna, in particolare nelle Ville Unite e Disunite.

La situazione è stata segnalata ad Enel già in prima mattinata ed Enel è già sul posto con due squadre. Per segnalazioni di disfunzioni all’elettricità si può chiamare il numero di emergenza della Polizia locale 0544 219219.

Sul posto sono presenti l’assessora Federica Moschini e i presidenti dei Consigli territoriali.