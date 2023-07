Martedì 1° agosto, alle 20.30 in piazza Dora Markus

Martedì 1° agosto, alle 20.30 in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, Luana Babini e Maurizio Tassani presentano Romagna di Cuore #chiburdeldepaciug Concerti di Solidarietà con 120 artisti per aiutare la Romagna.

Si tratta di una serie di concerti itineranti, con tappa anche a Marina di Ravenna, per raccogliere fondi per le persone e le frazioni colpite dall’alluvione, realizzati grazie al prezioso sostegno dei Lions ravennati e patrocinato dal Comune di Ravenna

A Marina di Ravenna per l’occasione si esibiranno: Carlo Frisi – Caiman, Gabriele e Milva, Elvis e Le Chiare – Sonia Davis, Sgabanaza – Maria Grazia Pasi, Paco Magià – Renzo il Rosso, Bandalarga – Aida Ferrarese, Drama – Maurizio Stacchini, Lara Mira – I Corvi New Generation, Rita Gessi – La Storia di Romagna, Luca Orsoni – Nuova Romagna Folk.

“Abbiamo organizzato cinque concerti per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate della Romagna – dichiarano Luana Babini e Maurizio Tassani – comprendendo anche la Repubblica di San Marino che, nonostante non abbia avuto danni, ha voluto fortemente esserci per dare il suo contributo. Le città coinvolte sono Forlì, Faenza, Cervia, Marina di Ravenna per Ravenna e San Marino. Del concerto di Marina di Ravenna, tutto il ricavato sarà interamente versato nell’Iban già messo a disposizione dal Comune stesso per la raccolta fondi per l’alluvione.

Ogni serata avrà la presenza di 17/20 artisti fra Band, duo, cantanti singoli e comici per un totale di 105 professionisti che, con spirito e cuore, si sono messi a disposizione gratuitamente per creare questo grande progetto che coinvolge alcune fra le città che più sono state coinvolte nella tragedia dell’alluvione. Il ringraziamento va a che ci dà la possibilità di aiutare chi è stato ed è tuttora coinvolto in questa immane tragedia”.

La collaborazione e il sostegno del Distretto Lions 108A, della Fondazione dei Lions Club per la Solidarietà e dei Lions club ravennati i partecipanti al concerto potranno portare il contributo. I Lions, infatti, gestiranno il servizio di raccolta delle offerte libere e coadiuveranno, riconoscibili dal giubbino giallo, l’ordinata partecipazione alla manifestazione musicale.

Coordinate per la raccolta fondi per sostenere le persone e le frazioni colpite dell’alluvione tramite:

Bonifico dall’Italia all’Iban IT96V0627013100CC0000308106

Bonifico dall’estero SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX

Intestato a Comune di Ravenna con la causale “Donazione emergenza alluvione”