L’incidente questa mattina verso le 5.40 sulla provinciale casolana

Il maltempo che ha investito il centro-nord con forti raffiche di vento che nelle nostre zone hanno superato i 100Km/h ha fatto crollare al suolo decine di grossi alberi e rami. Tra questi anche un imponente tiglio precipitato lungo la strada provinciale Casolana-Riolese. Subito dopo la caduta sul posto stava transitando un motociclista che viaggiava da Casola Valsenio verso la via Emilia e verosimilmente ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

La motocicletta, come si vede da una immagine pubblicata dallo stesso malcapitato, è finita sotto il grosso arbusto. Fortunatamente l’uomo ha subito poche conseguenze. A dare notizia dell’episodio è stato lo stesso motociclista che, dopo la caduta, si è rivolto al pronto soccorso per farsi medicare e successivamente ha pubblicato un post per raccontare la sua brutta avventura. Ai tanti che chiedevano sue notizie e gli rivolgevano messaggi di auguri l’uomo ha spiegato di essere stato particolarmente fortunato nel non essere travolto per un soffio dall’albero, cavandosela con qualche graffio e qualche punto di sutura.