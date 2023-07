Tra i vari interventi effettuati, tre hanno riguardato incidenti stradali, due dei quali con feriti lievi e uno senza feriti, dove le parti si sono accordate

Anche la Polizia Locale – con tutti i servizi che partecipano al Coc per la gestione delle emergenze di protezione civile – è stata impegnata dalla prima mattinata a fronteggiare le conseguenze delle forti raffiche di vento abbattutesi sul territorio ravennate. Nella mattinata odierna, al fine di gestire le innumerevoli richieste pervenute alla sala operativa, la Polizia Locale ha messo in campo tredici pattuglie, tre delle quali già in servizio dalle 5.30 per controlli anti bivacco sul litorale, poi impiegate per la suddetta emergenza.

Le prime richieste di intervento sono pervenute alla centrale operativa già dalle 6 e fino alle 13 sono state circa una cinquantina le segnalazioni gestite dagli operatori.

In particolare, tra le altre, sono giunte richieste per alberi caduti, rami pericolanti, cornicioni di edifici danneggiati e in procinto di staccarsi, segnaletica abbattuta o dissestata, guaina di un tetto divelta, impianto semaforico danneggiato.

Al fine di preservare la sicurezza pubblica, a causa dei danni arrecati dal maltempo ad uno stabile del centro storico, si è proceduto anche alla chiusura della via Gioacchino Rasponi, nel tratto compreso tra piazza Kennedy e piazza XX Settembre.

Tra i vari interventi effettuati, tre hanno riguardato incidenti stradali, due dei quali con feriti lievi e uno senza feriti, dove le parti si sono accordate.