La situazione è tornata alla normalità

Enel ha informato il Comune di Ravenna che Savarna è stata completamente rialimentata per quel che riguarda la linea elettrica.

L’Amministrazione comunale ringrazia Enel per l’enorme sforzo organizzativo, che sta comunque proseguendo in altri comuni della provincia che hanno avuto danni superiori ai nostri e che quindi necessiteranno di altro lavoro.

Si ricorda comunque, qualora ci fossero ancora casi isolati di disfunzioni all’elettricità, che possono essere segnalati al numero di emergenza della Polizia Locale 0544219219.

Cervia

Il fortunale che ha coinvolto ieri la nostra città ha causato danni alle linee elettriche in via Malva sud, via Misurina, via Pineta Formica, via Galvani, Parco democrito e a Savio argini destro e sinistro.

I tecnici dell’Enel sono intervenuti subito per ripristinare i guasti, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco si sono immediatamente attivati per garantire la sicurezza nel territorio.

Ancora una volta la macchina emergenziale di Protezione civile ha agito con rapidità e tempestività e ora la situazione è già tornata alla normalità.