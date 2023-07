I residenti della zona da tempo segnalavano festini a tutto volume

La notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio i carabinieri di Brisighella e di Faenza coadiuvato dagli agenti della polizia dell’Unione della Romagna Faentina, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti di una frazione del brisighellese che lamentavano musica a tutto volume, sono intervenuti in un fabbricato tra le colline dove si stava svolgendo una festa con tanto di somministrazione di bevande.

Le forze di polizia e i militari dell’Arma hanno quindi preso contatto con gli organizzatori dell’evento eseguendo una serie di accertamenti e appurando che il raduno, malgrado fosse stato pubblicizzato come festa privata in realtà era un evento pubblico a tutti gli effetti. Per l’assenza delle autorizzazioni dovute in caso di manifestazioni pubbliche, sono quindi scattate sanzioni penali e amministrative nei confronti degli organizzatori dell’evento.

Da diversi mesi che i residenti della collina del brisighellese segnalavano alle forze dell’ordine e alla polizia locale lo svolgimento di feste con musica ad alto volume che turbava il loro riposo notturno.