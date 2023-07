Ricevuto dal presidente Giannantonio Mingozzi e dal presidente della Sapir Riccardo Sabadini

Il Colonnello Marco De Donno, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha visitato questa mattina il terminal container TCR del porto, intrattenendosi poi con i dirigenti dell’azienda e della capogruppo Sapir.

A riceverlo il presidente Giannantonio Mingozzi ed il presidente della Sapir Riccardo Sabadini che lo hanno accompagnato in una breve escursione nel piazzale operativo ed in banchina; “ci fa piacere, hanno sottolineato Mingozzi e Sabadini, che il Comandante provinciale dei Carabinieri abbia voluto conoscere, nello specifico, come opera il terminal container che rappresenta per il porto di Ravenna una risorsa tra le principali imprese del nostro scalo, impegnata oggi anche nel settore dell’automotive, nella prospettiva di un nuovo terminal in largo Trattaroli e di nuove iniziative del gruppo Sapir nella logistica ed in altri comparti merce.”

Il Colonnello De Donno ha ringraziato per questa opportunità che gli ha consentito di conoscere una parte fondamentale dello scalo portuale e dell’economia del territorio, ed ha apprezzato nel suo insieme la qualità e l’operatività del terminal, augurando sempre maggiori successi.