Dalle 22 di oggi, mercoledì 26 luglio, alle 16 di venerdì 4 agosto

Si è conclusa oggi, come previsto, la prima parte di un intervento di Rfi fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna, che ha comportato la sospensione temporanea della circolazione lungo la strada provinciale 24 Conventello (via Basilica), ora riaperta.

Adesso i lavori, come preannunciato, riguarderanno il rinnovo dell’infrastruttura Rfi in corrispondenza del passaggio a livello che incrocia la strada provinciale 96 via Zuccherificio che, come già anticipato, sarà chiusa dalle 22 di oggi, mercoledì 26 luglio, alle 16 di venerdì 4 agosto.

La Provincia di Ravenna ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione, tranne che per residenti e autorizzati, nel tratto compreso tra il chilometro 0+370 e il chilometro 0+420. I veicoli provenienti dalla statale 16 Adriatica con direzione di marcia Ravenna – Alfonsine e diretti a Borgo Masotti dalla strada provinciale 96 via Zuccherificio proseguiranno sulla statale 16, quindi sulla statale 24 Conventello fino a Sant’Alberto, quindi sulla strada provinciale 1 in direzione Ravenna fino all’innesto con la strada provinciale 96 e lungo questa fino a Borgo Masotti.

I veicoli provenienti da Borgo Masotti dalla strada provinciale 96 via Zuccherificio e diretti sulla statale 16 Adriatica seguiranno il percorso inverso.