La denuncia di un cittadino: “Pago il permesso, ma cosa serve se poi non viene controllato (e non ne viene segnalato l’obbligo)?”

I parcheggi sul Lungomare di Marina di Ravenna sono un po’ il tormentone di quest’estate, al di là delle tristi notizie relative ai fenomeni di estremo maltempo.

Ora, però, alle semplici polemiche, si aggiungono fenomeni di inciviltà come l’utilizzo sistematico da parte di persone non autorizzate dei parcheggi “rosa”, ovvero quelli riservati a donne incinte e famiglie con bimbi neonati (fino si 2 anni). Questi nuovi parcheggi, già presenti in altre aree della città, sono stati introdotti da questa stagione sul Lungomare di Marina e Punta. Ma, denuncia un cittadino, questi stalli vengono sempre occupati da auto che non esibiscono l’apposito permesso, che viene emesso al costo di 20€ dalla Polizia Locale.

Sicuramente trovare parcheggio nei periodi di alta stagione è sempre stato difficile, e quest’anno lo è ancora di più con il divieto di accesso negli stradelli retrodunali, che ha cancellato circa una decina di posti auto per ogni stabilimento balneare, ma questo non giustifica certo questo fenomeno di parcheggio “selvaggio”.

Stando però a quanto denunciato su Facebook dal cittadino (munito di regolare permesso ma costretto a parcheggiare altrove e lontano dalla spiaggia), il permesso non viene controllato e lui stesso riferisce di non aver mai visto nessuna delle auto parcheggiate senza esporre il tagliando multata.

“Ho chiamato la Municipale un paio di volte – racconta -, ma avevano anche giustamente altre emergenze da gestire e si sono scusati”. Visto che alcune multe per il parcheggio all’interno degli stradelli sono state fatte, però, si spera che i controlli vengano estesi anche a questi parcheggi “rosa”, oltre magari a quelli per disabili, anch’essi a volte vittima dell’inciviltà di alcuni automobilisti.

Per quanto riguarda i parcheggi rosa, vi è però un ulteriore problema: sotto al cartello rosa non è specificato che sia necessario il permesso per parcheggiare.

“Forse il più scemo sono io – conclude amaro il neo papà – che il permesso lo ha pure pagato ma il posto non lo trova mai”.