Mercoledì 26 luglio la sindaca Eleonora Proni ha visitato a Milano Marittima l’aiuola Bagnacavallo, allestita presso la rotonda Cadorna nell’ambito di “Cervia Città Giardino”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa.

La sindaca è stata accolta da Patrizia Petrucci, delegata al verde del Comune di Cervia e da Renato Baldassarri, creatore dell’aiuola Bagnacavallo insieme a Marion Berauer.

Patrizia Petrucci ha omaggiato la sindaca con un’apprezzatissima ape in ceramica realizzata dall’artista Elisa Grillini, riconoscimento al Comune di Bagnacavallo per la creatività e l’impegno profusi nella realizzazione del giardino.

Per la sua cinquantunesima edizione, la manifestazione promossa dal Comune di Cervia ha per tema “Giardini sostenibili: Clima Pace Futuro”, fil rouge degli allestimenti floreali della cinquantina di opere en plein air in mostra proposte in vari punti del territorio comunale da città, enti, associazioni e ditte italiane ed estere.

Visto il tema gli ospiti erano invitati a progettare un giardino impiegando arbusti, perenni, annuali più resistenti alla siccità e sostituendo erba con altri elementi a minore richiesta di acqua e manutenzione e preferendo l’inserimento di elementi infrastrutturali di origine naturale o realizzati con materiali di recupero.

Attenendosi al titolo della manifestazione, i creatori dell’aiuola Bagnacavallo hanno conservato le essenze dello scorso anno che costituiscono l’ossatura vegetale del giardino nel segno della durabilità dell’intervento e della possibilità di integrarsi nell’ecosistema offrendo nutrimento e possibilità di rifugio a vari insetti. Le specie perenni impiegate nella composizione sono numerose, dall’Anemone silvestre alla Campanula persicifolia alba, dall’Agapantus bianco al Leucanthemum maximum alla Zantedeschia aetiopica.

Sviluppata sempre nel contesto della silhouette dei portici di Piazza Nuova, l’aiuola propone un messaggio di convivenza tra i popoli attraverso i simboli della pace sulla parete e il motto “Make it happen” (“Fallo accadere”) per ricordare che la pace dipende dalla volontà dei contraenti e che bisogna impegnarsi per questo.

L’aiuola Bagnacavallo sarà visitabile fino all’autunno.