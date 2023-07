Il sindaco Graziani: “Danni alle attività produttive per oltre 20 milioni di euro e al patrimonio comune per circa 1,1 mln di euro”

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio, si è sviluppata una prima stima dei danni patiti dal territorio comunale a causa del fortunale di sabato scorso.

“Si tratta di stime che la Regione potrà utilizzare per sostenere la richiesta di emergenza nazionale rivolta al Governo: ciò é fondamentale per avere possibilità di risarcimento dei danni patiti e squadre di protezione civile più consistenti rispetto alle limitate forze che un Comune può mettere in campo” scrive il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, su Facebook.

“I primi risultati- continua Graziani – fanno capire la portata del fenomeno: oltre 600 abitazioni danneggiate, danni alle attività produttive (soprattutto agricole) per oltre 20 milioni di euro. Oltre a ciò vi sono danni al patrimonio comune per circa 1,1 mln di euro. Si tratta, è bene precisarlo, soltanto di una prima stima, probabilmente ancora per difetto. Ma i numeri fanno comprendere come sia assolutamente necessario il supporto dei livelli istituzionali superiori”.

“Ci sono molte attività – conclude il sindaco di Alfonsine – da portare avanti (liberazione strade, messe in sicurezza, utenze da ripristinare) ma stiamo cercando di vedere e parlare con più cittadini e imprese possibile. Il percorso è ancora lungo ed è necessario portarlo avanti insieme”.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno subito danni alle abitazioni e alle alberature a seguito del fortunale di sabato 22 luglio 2023 di produrre documentazione fotografica e conservare ricevute e scontrini di eventuali sistemazioni.

È importante segnalare tali danni all’URP del Comune (0544 866611 – 866623 – 866666) cosicché gli uffici possano avere un quadro il più chiaro possibile della situazione e possano intervenire in caso di necessità.