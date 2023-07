Ravaioli Legnami e Chimiver Panseri Spa metteranno a disposizione gratuitamente tre prodotti per ripristinare ciò che l’acqua ha danneggiato

Un aiuto concreto nato da una collaborazione decennale fatta non solo di attività lavorativa ma anche di rispetto e amicizia. È questa la base dalla quale nasce la nuova iniziativa in favore delle popolazioni alluvionate nello scorso mese di maggio in Romagna e portata avanti da due aziende sempre attente anche all’aspetto sociale solidaristico come Ravaioli Legnami e Chimiver Panseri Spa.

Da una parte Ravaioli Legnami, azienda di riferimento del mondo del decking, con la produzione e distribuzione di materiali per pavimentazioni e rivestimenti da esterni, con una vasta gamma di soluzioni per decking e cladding, sia in legno che in WPC.Dall’altra Chimiver Panseri, società leader nel settore delle colle, delle vernici e dei prodotti di trattamento e manutenzione di pavimenti indoor e outdoor, dal legno sino ad arrivare alla resina. Da una parte la Romagna, profondamente ferita dalla natura, dall’altra la Lombardia, in questo caso Pontida (Bg) dove ha sede Chimiver, dimostratasi attenta e pronta a fornire sostegno come dimostrato in diverse occasioni negli ultimi tempi. Nel mezzo l’alluvione più vasta della storia, capace di colpire un’intera regione.

E dalla collaborazione decennale fra queste due realtà nasce un progetto che porterà un aiuto più che concreto a tutte le popolazioni colpite. Nei prossimi giorni infatti Chimiver Panseri, attraverso Ravaioli Legnami, metterà a disposizione di chiunque ne abbia necessità, del tutto gratuitamente e fino ad esaurimento delle scorte, tre prodotti che potranno servire per ripristinare ciò che l’acqua ha danneggiato.

Nei magazzini di Ravaioli e nei centri logistici per alluvionati allestiti sul territorio saranno infatti stoccati interi bancali di bidoni da 5 litri contenenti uno dei tre prodotti a disposizione di chi vorrà utilizzarli per il ripristino dei muri delle abitazioni. In particolare, si tratta di Primer, fissativo murale indicato per il trattamento preliminare di intonaci e gessi, Smalto all’acqua murale ad effetto satinato lavabile e Idropittura traspirante semi-lavabile adatta per pareti interne.

A fornire il materiale è Chimiver Panseri, particolarmente attiva attraverso l’impegno del suo titolare Oscar Panseri, presidente anche del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo, mentre Ravaioli Legnami si occuperà della distribuzione accogliendo i privati nella sua sede di Villanova di Bagnacavallo.

“Poter contare sulla solidarietà concreta e fattiva di fornitori e aziende con le quali negli anni si è costruito un rapporto di amicizia – sottolinea Angelo Bagnari, titolare di Ravaioli Legnami e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna – è certamente un fattore di sostegno non solo morale per la nostra azienda, anch’essa colpita dall’alluvione, e per tutti i cittadini del territorio. La Romagna e la sua gente negli anni si sono meritati rispetto e attenzione con la loro capacità di lavorare rispettando le esigenze altrui. Ora questa reputazione sta contribuendo a far sì che gli imprenditori più attenti ci sostengano in un momento di difficoltà”. E parlando di concretezza i prodotti che verranno distribuiti serviranno proprio nella fase di ripartenza post estate: “Molti tecnici – dice ancora Angelo Bagnari – suggeriscono di iniziare gli interventi di ripristino e di ristrutturazione di intonaci e muri dalla fine del periodo estivo e siamo quindi convinti che questo gesto di solidarietà di Chimiver Panseri sarà molto apprezzato”. Infine Bagnari chiude con un auspicio per il futuro “Da presidente di Confindustria Giovani credo nella forza del nostro territorio e sono certo che imprenditori, attività agricole e commercianti che già in passato hanno dimostrato di essere un vero punto di forza per tutta l’Italia, sapranno tornare ad essere elemento trainante facendo leva su competenza e organizzazione, partendo dagli aiuti necessari che dovranno essere messi a disposizione dal Governo”.