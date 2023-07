La signora Loreti spegne 101 candeline

Durante i giorni dell’alluvione dello scorso maggio, una concittadina castellana classe 1922 ha compiuto gli anni. Solo recentemente, il sindaco Luca della Godenza e la vicesindaca Ester Ricci Maccarini si sono potuti recare in visita di persona alla signora Giulia Loreti per farle gli auguri per i suoi 101 anni che continua a portare regalando entusiasmo e vitalità a chi la circonda. La signora Giulia si mantiene in forma seguendo i suoi nipotini e guarda speranzosa al futuro attraverso quello che lei chiama “la forza della vita”. L’incontro si è svolto insieme ai familiari più stretti della signora.