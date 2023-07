E’ al civico 15/C di via XXII Ottobre. Dal 28 luglio sarà operativo tutta la settimana con una apertura straordinaria il sabato fino al 30 settembre

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, giovedì 27 luglio a Cervia, il nuovo Sportello Hera, alla presenza del sindaco Massimo Medri e di Isabella Malagoli, AD di Hera Comm.

Dopo un accurato restyling che ha visto lo spazio rinnovato negli arredi e nell’installazione di nuove tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy dei client, lo sportello da domani è a disposizione del pubblico con il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e, fino al 30 settembre, apertura straordinaria il sabato dalle 8.30 alle 13.

L’iniziativa s’inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio dello sportello fisico.

Le famiglie e le aziende di Cervia, per un bacino di circa 29 mila abitanti, nonché i clienti che si trasferiscono in questo periodo a Cervia nelle residenze estive, hanno da luglio un punto di riferimento rinnovato in cui si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera; o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.

Allo sportello i clienti interessati potranno inoltre richiedere gratuitamente anche una consulenza energetica più approfondita per ricevere consigli utili ai fini di un migliore monitoraggio dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi dei prodotti e servizi a loro disposizione per intraprendere il proprio percorso di transizione energetica. Da tempo, infatti, Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre direttamente la propria energia dal sole, come Hera Fotovoltaico, la proposta chiavi in mano, disponibile anche con sistema di accumulo.

Numerosi i canali di contatto a disposizione dei clienti

La multiutility conferma così l’attenzione al radicamento sul territorio. La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo in Emilia-Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta oltre 70 sportelli a servizio dei cittadini. Alla rete di sportelli, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato, una piattaforma web e una App (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa ma anche di ottenere utili consigli sul risparmio energetico: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.

“La riapertura a Cervia di questo sportello completamente rinnovato e ancora più funzionale si inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico – spiega Isabella Malagoli, AD di Hera Comm – Servizi di qualità in uno spazio confortevole vanno nella direzione di rispondere in modo puntuale da parte del Gruppo alle richieste della clientela”.

“Questo sportello rinnovato negli spazi e negli arredi conferma l’importanza del presidio. La cittadinanza di Cervia potrà dunque contare in uno sportello che fino alla fine di settembre vedrà l’apertura anche il sabato proprio per poter andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese turistiche. Uno spazio importante per un confronto diretto con gli operatori Hera e dove poter contare sempre di risposte e supporto alle famiglie e alle imprese”. Ha commentato il sindaco di Cervia Massimo Medri.

Si ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.