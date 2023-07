Le Coop della pesca di Legacoop, con il supporto delle marinerie di Chioggia, pronte a cucinare 750 kg di cozze, vongole, sogliole, alici, ma anche sarde, triglie e moletti. L’appuntamento è venerdì 28 luglio, alle ore 20, in Piazza Foresti a Conselice

Tremila porzioni previste, oltre 750 chilogrammi di pesce e molluschi pronti per l’occasione: cozze, vongole, sogliole, alici ma anche sarde, triglie e moletti. I pescatori delle marinerie romagnola scendono a terra trasferendosi a Conselice per un’iniziativa solidale: offrire l’ultimo pesce pescato e mettere in tavola i piatti della tradizione romagnola a favore degli alluvionati e dei volontari a Conselice, in provincia di Ravenna, una delle località più gravemente colpite dall’alluvione.

Protagoniste le Cooperative della pesca della Romagna, che saranno impegnate nella preparazione dei piatti a base di pesce locale dell’Adriatico, cucinati sapientemente secondo le tradizioni delle marinerie romagnole. L’appuntamento è venerdì 28 luglio, alle ore 20, in Piazza Foresti a Conselice.

La brigata dei pescatori, coordinata dalla Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico e da Nevio Torresi dell’Associazione “Tra il cielo e il mare” sarà ai fornelli dal tardo pomeriggio, con il prezioso supporto di un gruppo di rappresentanti delle marinerie di Chioggia, per preparare cozze e vongole alla marinara ma anche pesce alla griglia che verrà offerto a tutti i partecipanti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Conselice in collaborazione con Legacoop Agroalimentare e Legacoop Romagna. Si svolge in concomitanza con l’arrivo del fermo pesca, in cui le imbarcazioni dedite allo strascico applicheranno l’interruzione temporanea dell’attività fino al prossimo 6 settembre.

«Con questa iniziativa – dichiara Cristian Maretti, Presidente di Legacoop Agroalimentare Nord Italia – ancora una volta i pescatori dimostrano il grande senso di solidarietà che li contraddistingue, così come già dimostrato alla comunità cesenate trasferendosi, durante l’alluvione, al Centro di raccolta Don Milani con una cucina da campo per preparare i pasti agli sfollati ed ai volontari».

«È una lodevole iniziativa che abbiamo deciso di sostenere – dichiara Mirco Bagnari, Responsabile pesca di Legacoop Romagna – e che vede in prima linea le nostre cooperative della Romagna nel dare un forte segnale di vicinanza ai cittadini di Conselice duramente colpiti dall’alluvione. Le aziende della cooperazione sono state duramente colpite dalle alluvioni e dal maltempo che ha investito la Romagna in questi ultimi due mesi ma stanno lottando per risollevarsi e dare aiuto alle comunità che hanno maggiormente sofferto. Anche in questo frangente, i valori e lo spirito della cooperazione vogliono essere al servizio del territorio e delle comunità».