Coinvolte diverse auto e un camion che trasportava fango, il quale ha inondato la strada, che è stata chiusa

Tamponamento a catena nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, sulla Classicana all’altezza dello svincolo di Porto Fuori. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, poco dopo le 13.30, un camion e diverse auto sono entrate in collisione in direzione Classe.

Tre i feriti nello scontro, con i i sanitari del 118 che hanno trasportato in ambulanza il più grave, comunque con codice di media gravità, all’Ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha chiuso la strada in direzione Sud (tratto compreso fra via Destra Canale Molinetto e via Montebello) a causa del carico di fango che, rovesciatosi dal camion, ha invaso la carreggiata. Traffico in tilt in tutta la zona anche a causa dell’orario di punta in cui è avvenuto l’incidente. Gli stessi Vigili del Fuoco sono al lavoro per il difficile ripristino del manto stradale.