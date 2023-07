Le opere riguardano le Vie Pertini, Giusti, Alfieri, Petrarca. In settembre si passerà a Via Don Minzoni, Corso Farini e ad altri tratti di strada nel centro abitato

Sono iniziati lo scorso 25 luglio i lavori di sistemazione/asfaltatura di alcune strade a Russi. La parte dei lavori previsti su Via Pertini (fresatura e successiva asfaltatura), per un problema tecnico non sarà completata entro la settimana, ma solo a partire da lunedì 31 luglio. Ci scusiamo per l’imprevisto.

Sempre in tale giornata partiranno i lavori di sistemazione di un tratto di Via Giusti, Via Alfieri e Via Petrarca. Gli interventi avranno una durata complessiva di circa 90 giorni. In tali vie è prevista la bonifica delle banchine laterali e la successiva asfaltatura fino alle recinzioni.

L’accesso pedonale alle singole proprietà sarà sempre garantito. Per quanto riguarda i passi carrabili, invece, ci potranno essere momenti nei quali non sarà possibile accedervi. Per facilitare il proseguimento dei lavori, si chiede cortesemente di non lasciare le auto in sosta nei margini delle carreggiate che progressivamente saranno interessate dai lavori e di ridurre il più possibile gli spostamenti in auto. La ditta esecutrice dei lavori garantirà comunque, durante le fasi di lavoro, l’adozione di tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali problematiche legate alle realizzazioni degli interventi. Ci scusiamo fin d’ora per i disagi che verranno provocati durante i lavori.

Nel mese di settembre sono inoltre previste, sempre con quest’ultimo appalto, l’asfaltatura di altri tratti di strade ammalorate per migliorare la sicurezza stradale. Tali interventi vedranno interessati Via Don Minzoni, Corso Farini e altri tratti di strada del centro abitato di Russi.

Per ogni chiarimento, segnalazione o altro, i cittadini possono contattare l’ufficio Lavori pubblici del Comune di Russi (tel. 0544-587623).