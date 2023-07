promuovere una serie di incontri nelle aree colpite dall’alluvione

Prosegue anche nel post emergenza lo stretto rapporto di collaborazione fra l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessorato al Decentramento, e i Consigli di Zona.

«Dopo la fase di soccorso alla popolazione – spiega la sindaca Eleonora Proni – abbiamo condiviso con i Consigli di Zona di promuovere una serie di incontri nelle aree colpite dall’alluvione per fare il punto sugli interventi di ripristino e per informare la popolazione sulle varie pratiche per la richiesta degli indennizzi. Incontreremo poi anche i residenti nelle frazioni che non sono state coinvolte direttamente, perché riteniamo sia importante che il territorio comunale nella sua interezza sia coinvolto in questa importante fase di ricostruzione e ripartenza.»

Dopo un primo incontro con la popolazione di Boncellino, gli appuntamenti proseguiranno martedì 1 agosto a Bagnacavallo alle 21 nel chiostro delle Cappuccine e giovedì 3 agosto alle 20.30 a Traversara presso l’ex asilo.