Le ricerche sono durate tutta la notte: alle prime luci dell’alba la Capitaneria di Porto ha individuato in mare il corpo esanime del disperso

Dalle ore 19.20 circa di ieri, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna ha coordinato le attività di ricerca e soccorso in favore di un bagnante disperso in mare presso la spiaggia del lido di Classe (RA), all’incirca all’altezza del locale viale Caboto.

Difatti, veniva ricevuta detta richiesta di soccorso al recapito di emergenza 1530 della Guardia Costiera, da parte di due ragazzi, amici del bagnante disperso, che riferivano della mancanza di notizie del loro conoscente, intento a balneare a poca distanza dalla riva.

Iniziavano immediatamente le ricerche del ragazzo, un 24enne residente in Cervia (RA), con l’impiego della motovedetta CP 847 e del battello veloce GC B 141 nonché di una pattuglia terrestre di militari dipendenti, fatti poi subito ausiliare dal personale dei Vigili del Fuoco, i quali impiegavano un elicottero proveniente da Bologna ed il nucleo sommozzatori da Ravenna.

Nel corso delle ricerche, solo alle prime luci dell’alba, la Motovedetta Sar CP 847 individuava in mare il corpo esanime del disperso, che veniva prontamente trasferito, a mezzo del dipendente battello GC 141, presso Marina di Ravenna per il locale obitorio, in adesione a quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, ai fini del formale riconoscimento e degli ulteriori accertamenti di rito.

Si rammenta a tutti l’attuale vigenza del recapito 1530 per le emergenze in mare, c.d. “numero blu della Guardia Costiera”, attivo diurnamente 365 giorni l’anno, da contattare in caso di concreto ed attuale pericolo, con la massima tempestività onde fornire tutti gli elementi essenziali per attivare prontamente le procedure di ricerca e soccorso in mare.