L’analisi della fenomenologia dei furti in abitazione nella provincia ha indotto il Questore di Ravenna Lucio Pennella a predisporre il potenziamento di mirati servizi straordinari di contrasto a tale tipologia di reato, calibrati sul territorio, e che hanno permesso di trarre in arresto, negli ultimi due mesi, sei persone resesi responsabili dei reati in argomento.

Durante la notte appena trascorsa, gli equipaggi della Polizia di Stato in servizio di Volante hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due persone, giovani residenti a Ravenna, subito dopo essersi introdotti all’interno delle pertinenze di un’abitazione ubicata in zona Stadio.

I soggetti sono stati raggiunti in strada dagli Agenti dopo una breve fuga; fondamentale è stata la pronta segnalazione di un cittadino che ha avvisato la Polizia di rumori sospetti provenire dalla limitrofa abitazione.

Potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo del territorio in località Cervia/Pinarella/Tagliata

Con l’approssimarsi del week-end estivo sono stati ulteriormente potenziati i dispositivi di controllo del territorio attivati dal Questore di Ravenna Lucio Pennella nelle località turistiche di Cervia e dintorni.

Nella mattinata di venerdì 28 luglio, personale della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno svolto un servizio di controllo straordinario rivolto in particolare a contrastare il fenomeno di occupazione di stabili ed immobili abbandonati, in quanto potenziali luoghi di aggregazione per soggetti senza fissa dimora, dediti a traffici illeciti o a consumo di sostanze stupefacenti.

Nell’occasione, in un ex esercizio commerciale del Lungomare Deledda nei pressi del porto-canale è stato identificato un cittadino marocchino sprovvisto di permesso di soggiorno, pregiudicato per reati contro il patrimonio, inerenti agli stupefacenti e in materia di immigrazione.

Nello stesso contesto sono stati ulteriormente controllati gli edifici (ex colonie) ubicati nella zona di Tagliata di Cervia e un’area pertinente un’abitazione abbandonata, ubicata nei pressi della statale 16 a Pinarella, dove sono stati rintracciati rispettivamente un cittadino marocchino senza fissa dimora, pregiudicato, sprovvisto di documenti, titolo di soggiorno e gravato da espulsione e un cittadino tunisino, nelle medesime condizioni. In virtù di ciò i predetti sono stati accompagnati negli Uffici della Questura per le attività di identificazione dove uno dei due marocchini è stato indagato per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e successivamente sono stati posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni delle procedure di espulsione.

I servizi di prevenzione sono continuati nelle ore serali, lungo le principali arterie stradali del cervese, durante i quali sono state identificate 137 persone e sottoposti a controllo 116 veicoli: in tale ambito sono state irrogate 4 sanzioni al Codice della Strada, 2 violazioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente e una patente di guida ritirata.