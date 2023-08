Tre brevi video con le buone norme di comportamento per bagnanti, diportisti e subacquei: li potete vedere al CinemaCity di Ravenna e su tutti i siti in portafoglio Publimedia Italia

Il 20 luglio scorso si è celebrato anche a Ravenna il 158° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Ravenna ospita il Compartimento Marittimo di Ravenna, ed è sede della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, in Italia unica sede non capoluogo di Regione.

L’attività della Guardia Costiera è oggi focalizzata sulla salvaguardia della vita umana in mare, sulla sicurezza della navigazione e del trasporto via mare, e delle attività che si svolgono nei porti e lungo i litorali: quindi una attività essenziale per chi vive il mare dalla spiaggia, da una barca, o anche come porto.

Lo stesso 20 luglio, al CinemaCity di Ravenna è partita la programmazione su tutte le sale del video “Consigli ai Bagnanti” realizzato a cura dell’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera – Guardia Costiera Direzione Marittima di Ravenna, con il contributo della Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Ravenna24ore.it

Nel corso del primo weekend di programmazione il video è stato visto da quasi 7.000 persone in sala: un dato importante e straordinario per essere all’ultima settimana di luglio.

Il video è anche online su tutti i siti in portafoglio Publimedia Italia, assieme ad altri due, dedicati ai diportisti ed ai subacquei, con immagini veramente molto belle.