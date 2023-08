Sarà dotato di percorsi tattili per gli attraversamenti e le fermate autobus con guide a terra in gomma per i disabili visivi

Un percorso ciclopedonale di 1.6 chilometri per collegare il lungomare di Lido Adriano. Il progetto, approvato dalla giunta, si colloca all’interno del più ampio progetto di “Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di Ravenna – Parco Marittimo” e vuole rispondere alla crescente domanda di mobilità alternativa, in costante aumento ed estensione nell’ultimo decennio. L’intervento, del valore di 1 milione e 840 mila euro, è completamente finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. I lavori inizieranno in autunno.

“Come amministrazione – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – vogliamo puntare sempre di più sull’utilizzo del mezzo di trasporto a due ruote. La località di Lido Adriano possiede già una rete di percorsi ciclabili che permettono di muoversi anche verso le località limitrofe e con questo intervento, particolarmente richiesto, si vuole realizzare il percorso ciclo pedonale nel lungomare oltre che il collegamento dei vari tratti limitrofi all’abitato già esistenti”.

L’intervento si può suddividere in due tratti principali: il primo interessa la parte terminale di viale Metastasio e il lungomare viale Petrarca per una lunghezza di 1.215 metri; in questo tratto i lavori sono i più significativi in quanto prevedono la nuova ciclabile in pavimentazione drenante architettonica, in quota con il marciapiede esistente e raccordata alla sede stradale tramite rampe e dove possibile dei tratti adibiti ad aiuola verde. Il secondo tratto riguarda la parte sud di Lido Adriano verso Lido di Dante e interessa la riqualificazione di viale Verdi estendendosi per circa 400 metri. In questo tratto la viabilità verrà ripensata a senso unico e la pista ciclopedonale verrà realizzata sul lato del mare, in modo da evitare attraversamenti di carreggiata.

Il progetto aumenta il livello di sicurezza del traffico ciclabile e pedonale che interessa il litorale di Lido Adriano ottenendo la continuità della pista ciclabile anche nel centro della cittadina. Inoltre si sono progettati percorsi tattili per gli attraversamenti e le fermate autobus con guide a terra in gomma in modo da fornire una sicura indicazione direzionale e spaziale ai disabili visivi. Le piste ciclabili sono anche inclusive per disabili e anziani in quanto le pendenze sono moderate e gli ingressi dei percorsi facilmente accessibili: si è perseguito lo scopo di agevolare il transito e mobilità dei veicoli per disabili, dalle bici a tre ruote ai mini veicoli elettrici monoposto.