Accolti dalle famiglie russiane, hanno svolto laboratori e gite alla scoperta del territorio

Per sei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, provenienti da Beaumont (Francia) città gemellata con Russi, si conclude oggi la settimana di ospitalità presso le famiglie russiane iniziata il 28 luglio scorso.

Dopo tre anni di sosta forzata, il locale Comitato di Gemellaggio ha potuto di nuovo organizzare il tradizionale scambio giovanile: un percorso di amicizia, conoscenza e scoperta e valorizzazione dell’ambiente, in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno avuto modo di svolgere diverse attività. Tra queste, il laboratorio di piadina a cura de La Grama, la visita all’Area di riequilibrio ecologico della Villa Romana, il laboratorio di pittura e musica a cura di Tommaso Martinez e Simone Rostellato della Scuola di Musica comunale “A. Contarini” di Russi, la visita a Palazzo San Giacomo a cura di Pro Loco. Non sono mancate la gita al mare, alle saline di Cervia, al lago delle Ghiarine e una caccia al tesoro alla scoperta dei monumenti di Russi. La cena conclusiva, che si è svolta presso il Centro sociale culturale Porta Nova, è stata un piacevolissimo momento per un arrivederci al prossimo anno, quando i giovani russiani si recheranno a loro volta presso i “gemelli”.

I ragazzi francesi che facevano parte di questo gruppo non erano mai stati in precedenza in Italia ed era la prima volta che viaggiavano all’estero senza genitori. Per tutti il bilancio di questa esperienza è stato più che positivo e l’augurio dell’Amministrazione Comunale è che l’amicizia nata con i coetanei russiani possa durare nel tempo.

Questa mattina il gruppo è stato accolto dalla Vice Sindaca Grazia Bagnoli e dall’Assessora ai gemellaggi Jacta Gori nella sala del Consiglio comunale per un saluto e per la consegna, a ciascun partecipante, di un dono da parte della Città.