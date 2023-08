Secondo il regolamento comunale, infatti, vi potrebbero parcheggiare solo quelli che trasportano passeggeri con limitate capacità motorie

Continua il disagio, evidenziato da più parti, causato dai pullman turistici che parcheggiano in viale Baracca nonostante, come riferisce l’assessore Giacomo Costantini a Il Resto del Carlino, lì non tutti possano parcheggiare. Il parcheggio in quella via, come spiega l’assessore, è infatti permesso solo ai pullman che trasportano passeggeri con limitate capacità motorie, mentre gli altri devono parcheggiare in piazzale Moro e in piazza Vacchi.

Per fermare chi non rispetta il regolamento comunale, l’assessore ha affermato che sono in corso controlli, con l’ausilio della Polizia locale, delle richieste dei permessi e della frequenza con cui vengono effettuate.

Costantini spiega poi a Il Resto del Carlino che c’è l’ipotesi di individuare un sistema semiautomatizzato per l’ingresso dei bus turistici in città, anche con il pagamento di un ticket, un regolamento diverso e un sistema di ingressi attraverso i varchi.