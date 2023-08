Lasciò un segno significativo nel settore delle grandi opere e dell’ingegneria in Italia e nel mondo

Ci lascia, alll’età di 84 anni, l’ingegnere Adriano Antolini, manager intraprendente, risoluto e preparato, che lasciò un segno significativo nel settore delle grandi opere e dell’ingegneria in Italia e nel mondo. Fu direttore della CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) per dieci anni, tra il 1980 e il 1990. Uno dei suoi progetti più ambiziosi fu la ricostruzione della Darsena, chiamata progetto Marmarica, che concepì quarant’anni fa insieme a Raul Gardini. Antolini aveva il desiderio di ricucire la città al Candiano, e nel 2013 presentò un progetto rivoluzionario per una stazione spostata e una via Darsena in tunnel.

Lavorò per la CMC anche all’estero, affrontando sfide e situazioni difficili, come quando la diga del Pequenos Libombos in Mozambico venne bombardata, ma riuscì a garantire la sicurezza dei lavori. Antolini comprese l’importanza del ruolo futuro della Cina e l’orizzonte internazionale della CMC.

Durante la sua carriera, Antolini si occupò di grandi lavori in diverse parti del mondo, tra cui edifici, strade, ferrovie, dighe e tunnel. Fu il primo in Italia a utilizzare l’edilizia industrializzata con muri prefabbricati.

Inoltre, è noto per essere stato coinvolto nella realizzazione della diga di Ridracoli nella Romagna, un’opera di rilevanza per il rifornimento idrico nella regione.

Dopo aver lasciato la CMC, lavorò per altre aziende, tra cui Italstrade e Grande Lavori Fincosit. Nel 2001 fondò la propria azienda, la Siat, con la quale vinse una gara nel 2008 per il progetto di superamento del canale Candiano tramite un tunnel, che purtroppo non fu realizzato.

Antolini scrisse anche un libro sulla corruzione nelle opere pubbliche intitolato “Dall’ombra alla luce del sole. La corruzione nelle opere pubbliche si può estirpare”, pubblicato nel 2015.

Cordoglio Cmc Ravenna

“Cmc si unisce al cordoglio per la scomparsa di Adriano Antolini dal 1980 al 1990 Direttore Generale della nostra Cooperativa che portò, prima impresa italiana, in Cina; grazie a lui, Cmc si aggiudicò importanti lavori tra cui la Diga di Ridracoli, la Diga del Bilancino in Toscana, la Diga del Locone in Puglia, la Metropolitana Milanese, il Canale Emiliano-Romagnolo.

Che la terra ti sia lieve, Adriano”.