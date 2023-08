Deliberazione della Giunta comunale per il recupero delle somme legate ad un accordo: “La controparte non ha versato”

Continua per vie legali la vicenda fra Comune di Brisighella ed erede sul testamento della grande pittrice Velda Ponti deceduta a dicembre 2020. Come si legge in una deliberazione di Giunta del luglio 2023 visibile sull’Albo pretorio, e come riporta anche la stampa locale, l’artista stilò un primo testamento nel 2008 a favore anche del Comune di Brisighella e di altri Enti (Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina e Centro per il Volontariato di Brisighella), ma il secondo testamento, stilato nel 2017, non conteneva più alcuna disposizione a favore dei predetti Enti, ma unicamente a favore di un congiunto istituito unico erede a titolo universale.

Successivamente si è arrivati, tramite una mediazione, ad un accordo economico: “Oltre alla donazione di quadri e opere artistiche – si legge nella deliberazione della Giunta comunale – l’accordo prevedeva a favore del Comune di Brisighella la corresponsione della somma complessiva di euro 73.500,00 ripartita in diverse rate, la prima da corrispondersi entro il 31/05/2023 di importo pari a euro 8.750,00”. L’atto riporta inoltre che “entro la data stabilita controparte non ha versato alcuna somma e non ha dato alcun riscontro neppure a seguito del sollecito inviato al suo legale. Considerata l’inadempienza con riferimento al rispetto delle scadenze pattuite per i pagamenti non solo nei confronti del Comune di Brisighella, ma anche dell’altre parti aventi diritto in base all’accordo, si ritiene necessario avviare il procedimento per ottenere quanto dovuto, attivando gli strumenti previsti dalle norme di legge al fine di far valere il titolo esecutivo rappresentato dal verbale di accordo di mediazione”.

Il Comune vuole dunque riscuotere quanto dovuto tramite gli avvocati.