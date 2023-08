“Diversi aspetti da chiarire”

“La disparità di trattamento tra i gestori delle sale giochi chiuse dal Comune di Ravenna e il gestore della sala giochi ospitata all’interno del circolo PD di Fosso Ghiaia si arricchisce di nuovi elementi” esordisce La Pigna in una nota alla stampa.

“Dalla documentazione prodotta dal Comune di Ravenna risulta infatti – continua la Lista Civica – una pesante omissione. Vale a dire che il Comune stesso pare si sia ‘dimenticato’ di effettuare la misurazione della distanza tra la sala slot in questione ed uno dei luoghi sensibili adiacenti: la chiesa Santa Matia Goretti di Fosso Ghiaia”.

“I luoghi di culto e gli oratori, rientrano nell’ambito dei luoghi sensibili definiti dalla legge regionale e recepiti dal Comune di Ravenna, dai quali le sale gioco/slot devono distare più di 500 metri. Va evidenziato – continua La Pigna – che la Chiesa in questione é assolutamente in attività e aperta al culto dei fedeli e risulta distare, carta topografica alla mano, circa 400 metri dalla sala giochi situata all’interno del circolo PD”.

“Come detto, negli atti resi dal Comune di Ravenna, non vi é alcuna menzione della Chiesa in questione, configurando così – scrive la Lista Civica – una palese omissione alla quale occorre porre rimedio”.

“Non possiamo comunque evitare di chiederci – si legge nella nota – perché non sia stata eseguita la misurazione della distanza e quali siano ora le intenzioni di sindaco e Giunta.

Nel caso venga confermata la distanza inferiore ai 500 mt. tra sala giochi e chiesa, il Comune di Ravenna provvederà ad emanare e a far rispettare il provvedimento di chiusura della sala giochi all’interno del circolo PD di Fosso Ghiaia?”

“Gioverà ricordare – prosegue – che la sala slot nel circolo PD di Fosso Ghiaia, era stata colpita nel 2020 da un provvedimento di chiusura emanato dal Comune di Ravenna. Tuttavia, l’attività é continuata per ben 3 anni senza che nessuno dal Comune, Polizia Locale compresa, si sia preoccupato di verificare che la sala avesse effettivamente chiuso” sostiene La Pigna.

“Eppure – continua -, il fatto che l’attività fosse in essere era di dominio pubblico. E nonostante i termini per un eventuale ricorso del gestore della sala contro la decisione del Comune fossero ampiamente trascorsi, l’amministrazione comunale nel 2023 ha, con incredibile benevolenza non concessa ad altre sale nelle medesime condizioni, accettato di rimisurare la distanza della stessa sala con la scuola adiacente. Misurazione che guarda caso questa volta, registra una distanza di 522 mt, appena superiore ai 500 mt minimi previsti dalla legge nazionale. Come a dire – scrive la Lista Civica – che la sala slot in 3 anni si é miracolosamente spostata di ben 22 metri, senza mai spostarsi nella realtà.

Una questione che presenta diversi aspetti da chiarire e che non può essere liquidata, come vogliono alcuni, come una banalità” conclude la Lista civica La Pigna.