Verbale per guida in stato d’ebbrezza anche ad un ciclista

Quindici persone identificate, due verbali per guida in stato di ebbrezza e uno per campeggio abusivo. Questi in sintesi i risultati dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia locale nella notte tra sabato e domenica.

Le verifiche, in collaborazione con le Forze di Polizia, sono state effettuate a Marina di Ravenna. In ausilio alla Guardia di Finanza è stata accertata la guida in stato di ebbrezza di un automobilista che procedeva sgommando sul molo di Marina. Un campeggiatore abusivo è stato sanzionato nell’area demaniale dei Lidi centro. Durante il controllo itinerante delle pattuglie è stato notato un velocipede con andatura barcollante e il ciclista, sottoposto a pre-test ed etilometro, è risultato in stato di ebbrezza.