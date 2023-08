Nelle strade dove si svolge l’intervento vige il divieto di sosta con rimozione coatta

Da mercoledì 9 agosto, al termine del mercato alle 14.30, inizia il rifacimento della segnaletica orizzontale delle strisce blu. Nelle strade dove si svolge l’intervento vige il divieto di sosta con rimozione coatta. I lavori sono previsti fino all’11 agosto.

Nella giornata del 9 le vie interessate sono: piazza Trisi, piazza Cavour, via Mazzini, piazza 1° maggio, largo del Tricolore. Giovedì 10 agosto si inizia alle 6 e le zone interessate sono il parcheggio ex Cup, viale Masi, via Risorgimento, via Pisacane, vicolo Ranieri, corso Matteotti. Venerdì 11 agosto, sempre con inizio alle 6, si interviene in corso Garibaldi, via Tellarini, via Vespignani, via Marescotti, via G. Bruno e via Righi.