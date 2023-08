De Pascale: “Noi continueremo ad insistere con la presidente Meloni, ma i gruppi parlamentari ora possono agire anche senza il consenso del Governo”

Riportiamo di seguito la comunicazione del sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale su decreto “ominubus” e indennizzi alle famiglie e alle imprese alluvionate:

“Il decreto varato ieri dal Governo Meloni non ha accolto la proposta che avevamo avanzato di spostare sugli indennizzi a famiglie e imprese alluvionate circa un miliardo di euro non spesi e in larga parte non più spendibili in ammortizzatori e fondi per l’internazionalizzazione.

È un decreto ‘omnibus’ in cui ci sono norme sul contrasto ai granchi blu, sulle licenze taxi, sui compensi ai manager del ponte sullo stretto, sulla microelettronica e su tanti altri argomenti più o meno strategici e all’art.22 c’è anche una modifica tecnica al dl.61 sull’alluvione.

Questa piccola norma in realtà consente al parlamento in sede di conversione di accogliere la nostra proposta e stanziare almeno un miliardo per i primi indennizzi.

Noi continueremo ad insistere con la presidente Meloni, ricordandole i suoi impegni sul 100% di indennizzi, ma i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione ora possono agire anche senza il consenso del Governo.

Spero che tutti i parlamentari romagnoli lavoreranno in squadra senza guardare alle magliette di partito ma solo ai cittadini e alle imprese colpite. Non c’è più tempo da perdere“.