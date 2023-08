Trasportato d’urgenza al Bufalini

Incidente mortale nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto, a Campiano dove, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna, una moto (condotta da un uomo con a bordo il figlio) e un’auto (condotta da una donna, anch’essa in compagnia del figlio), sono venute a collisione all’incrocio fra via Erbosa e via Del Sale. Purtroppo, l’uomo che guidava il motociclo è morto sul colpo, mentre il figlio si trova in gravi condizioni, soccorso dal personale sanitario del 118 immediatamente giunto sul posto con due ambulanze e un’automedicalizzata, è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena.

Nessuna grave conseguenza, invece, per la donna e il bambino che si trovavano sull’auto.

Intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso.