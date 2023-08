Per consentire i lavori al manto stradale della Ravegnana

Per consentire l’esecuzione di lavori al manto stradale della provinciale Ravegnana (S.P. 302), in corrispondenza del Ponte della Castellina, il tratto di via Fossolo, tra via San Vincenzo e la S.P. 302 (via Ravegnana), sarà chiuso al transito fino alle ore 12 di sabato 12 agosto. Dalle limitazioni sono esclusi i residenti e i mezzi di soccorso.