La lettera con le richieste di carattere tecnico – edilizio

La Provincia di Ravenna e gli ordini professionali e collegi tecnici dei Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Ingegneri, Architetti e Dottori Agronomi Forestali hanno scritto una lettera al commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione generale Francesco Paolo Figliuolo (allegata) con puntuali richieste di carattere tecnico – edilizio.

“Ringrazio – dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale – tutti gli ordini professionali e collegi tecnici che hanno collaborato alla redazione di questa nota. È essenziale avere un modulo chiaro per poter periziare i danni e per poter essere più celeri è essenziale che questo modulo venga definito insieme ai tecnici che poi lo dovranno redigere.

C’è stata una grandissima collaborazione da parte di tutti gli ordini, che hanno partecipato a tutte le assemblee che abbiamo organizzato con la cittadinanza.

È vero che la situazione è difficile e che ci sono tantissimi problemi, ma sappiamo di poter contare su una rete di professionisti che sarà al fianco dei cittadini in questo complesso percorso”.

“E’importante – aggiunge l’assessora all’Edilizia del Comune di Ravenna Federica Del Conte – che vengano accolte le richieste di modifica al decreto dello Stato, per aiutare le persone alluvionate a presentare le richieste dei danni in modo più semplice e veloce e comunque nel pieno rispetto delle norme edilizie, norme già in vigore in Emilia-Romagna che consentono percorsi più snelli e rapidi rispetto alla legge nazionale vigente”.

Allegati:

Lettera al commissario Figliuolo – SCARICA ADESSO