Il sindaco di Cervia: “È un metodo di accanimento politico che istiga all’odio, fuori da ogni logica di confronto civile e democratico”

“Esprimo una ferma condanna per la scritta comparsa sull’argine del fiume Savio offensiva verso il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini” scrive il sindaco di Cervia Massimo Medri. “È un metodo di accanimento politico che istiga all’odio, fuori da ogni logica di confronto civile e democratico. Mi dispiace molto – continua Medri – che avvenga nel territorio di Cervia dove il Presidente Bonaccini si è prodigato in prima persona, fin dal primo momento, per gestire l’emergenza, per chiedere i necessari contributi per tutti e facendoci arrivare i primi e per ora unici aiuti finanziari. Nel manifestare piena solidarietà e riconoscenza e stima al Presidente Bonaccini, ci auguriamo che le indagini possano risalire prontamente ai responsabili” conclude Medri.