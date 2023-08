L’incidente sull’argine del fiume Montone in via Corleto

Triste vigilia di Ferragosto nelle prime campagne del faentino. Un agricoltore ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 14 agosto mentre strava lavorando nei pressi dell’argine del Montone, in località Pieve Corleto, in via Corleto.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti tutta da verificare, l’uomo un agricoltore del posto si trovava, verosimilmente verso le 19, alla guida di un trattore con il quale tentava di estirpare un albero, agganciato con una catena e assicurato al mezzo agricolo. Per cause in corso di accertamento da parte del personale dell’Ausl del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei carabinieri di Granarolo Faentino della Compagnia di Faenza, la catena alla quale era stato agganciato l’albero si sarebbe spezzata e in quel frangente avrebbe fatto ribaltare il trattore su un lato schiacciando il corpo del povero agricoltore.

Scattato l’allarme sul posto oltre al personale Ausl e dei Carabinieri anche i vigili del fuoco e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che costatare il decesso del 69enne.