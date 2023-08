In attesa dei risultati, è consentito solo il transito ciclopedonale, in quanto la prima analisi non ha evidenziato pericolosità per questo tipo di viabilità

A seguito dell’alluvione il ponte sul canale Cupa in viale Matteotti ha subito sollecitazioni dovute alla piena.

Al fine di controllare le sue condizioni, l’amministrazione comunale ha dato incarico alla Società ingegneria Sogem Evo, specializzata nelle verifiche statiche dei ponti.

Verranno effettuate prove di laboratorio sui materiali e valutati tutti gli elementi strutturali del ponte, per definire le sue possibili modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza e individuare le eventuali criticità e gli interventi da eseguire.

In attesa dei risultati della verifica tecnica, si è deciso di consentire solo il transito ciclopedonale, in quanto la prima analisi strutturale non ha evidenziato pericolosità per questo tipo di viabilità.

Entro il mese di ottobre saranno conclusi gli accertamenti sulle condizioni della struttura e sulla base dei risultati si adotterano i conseguenti provvedimenti.