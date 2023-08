Un uomo è stato inoltre arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono 11 le persone deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, in occasione della festività di Ferragosto, ha incrementato il numero dei servizi presenti sul territorio con lo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepita, prevenire la commissione di reati ma anche di condotte illecite o alla guida di veicoli.

I carabinieri delle Compagnie territoriali, delle Stazioni, dei Nuclei Radiomobili, dei motociclisti, dei carabinieri Forestali e delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Btg Carabinieri di Napoli (in supporto per la stagione estiva) sono stati impiegati nell’arco della serata della vigilia e per tutta la giornata del 15 agosto, coprendo l’intero territorio provinciale.

Complessivamente 650 persone identificate e oltre 450 veicoli controllati.

Tra le infrazioni più gravi, 11 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente A.G. perché sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nei confronti di ulteriori 24 persone sono stati elevati verbali per infrazioni al C.d.S., sanzionando condotte particolarmente pericolose per automobilisti, pedoni e utenti della strada. A tutela dei consumatori, è stata inoltre rivolta l’attività di controllo ai locali di somministrazione cibi e bevande.

L’attività di contrasto ha portato anche a un arresto: un cittadino del Gambia per “resistenza a Pubblico Ufficiale”, poiché durante una lite avvenuta dinanzi a una nota discoteca di Marina di Ravenna, in stato di evidente agitazione avrebbe aggredito con spinte i militari intervenuti. Con atto a parte il medesimo è stato anche deferito per “maltrattamenti in famiglia” poiché, come accertato dagli operanti, avrebbe sottoposto la propria convivente a continue vessazioni fisiche e psicologiche.

Sono inoltre stati deferiti in stato di libertà: