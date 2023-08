Il volontario della Croce Rossa Matteo Gallo è morto nella sua Castellamonte. Aveva appena 40 anni e aveva aiutato i faentini a liberarsi dal fango

Come riporta un sito di informazioni di Castellamonte, comune del piemontese, nella giornata di ieri, 15 agosto d appena 40 anni è venuto a mancare Matteo Gallo, volontario della Croce Rossa Italiana che aveva operato a Faenza durante l’alluvione.

Come riportato da un sito di notizie del comune del Piemonte: “A dare l’allarme martedì 15 agosto 2023, intorno alle ore 18, chiedendo l’immediato intervento dei soccorsi sono stati alcuni suoi familiari dopo aver trovato Matteo Gallo esanime nella sua abitazione posta in via Saint Amand en Puisaye. E’ intervenuta subito l’equipe medica del 118. Purtroppo, per il quarantenne castellamontese non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Nella casa, alle spalle della Rotonda Antonelliana, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea. Appassionato di corsa e sport, amante dei cani e in particolare della razza del Pastore del Caucaso, fin da ragazzo Matteo Gallo ha voluto essere di aiuto agli altri, una vocazione umanitaria che lo ha portato ad entrare in Croce Rossa Italiana appena compiuti i 14 anni richiesti per far parte del gruppo Pionieri. Terminati gli studi, dopo un periodo di ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri e di lavoro autonomo, il castellamontese ha trovato un’occupazione stabile nel campo del Soccorso Tecnico, specializzandosi nell’area operazioni, emergenza e soccorsi della Croce Rossa Italiana. Di recente si era avvicinato anche al mondo dei vigili del fuoco, seguendo il corso per volontari presso il distaccamento della città della ceramica.

Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte dei tanti volontari, soprattutto faentini, della Croce Rossa di Faenza, che lo avevano conosciuto.