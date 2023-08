Come fare domanda

Si rammenta che le famiglie la cui abitazione principale e continuativa è stata colpita dall’alluvione e hanno dovuto sostenere spese immediate hanno diritto a richiedere il Contributo per l’immediato sostegno, come previsto dall’ordinanza del Dipartimento nazionale di Protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023.

L’Ordinanza prevede la possibilità di richiedere il contributo in due tranche, 3.000 euro di acconto e 2.000 a saldo.

La scadenza per presentare la richiesta di acconto di 3.000 euro è mercoledì 30 agosto.

Alla data odierna sono 430 le domande ricevute; oltre 400 sono già state inviate in Regione, e la maggior parte dei nuclei familiari interessati hanno già beneficiato dell’acconto, liquidato dalla Regione.

NOTA BENE: L’acconto viene erogato dalla Regione nella misura predefinita e fissa di € 3.000; gli importi eventualmente eccedenti verranno successivamente restituiti a mezzo bonifico bancario.

Il saldo viene invece erogato per un importo massimo di ulteriori € 2.000.

Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione al solo acconto percepito.

La presentazione della domanda di saldo e della documentazione giustificativa completa anche da parte del beneficiario dell’acconto va fatta entro il 31 ottobre 2023.

In caso di assenza della documentazione giustificativa, il beneficiario dovrà restituire il contributo ricevuto a mezzo bonifico bancario.

I moduli per fare la richiesta sono pubblicati in https://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/alluvione-sostegni-immediati-di-5000-euro-per-i-nuclei-familiari-interessati-dallalluvione-3000-di-acconto-e-2000-a-saldo.html e vanno presentati al Cervia informa, in viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

L’ordinanza del Dipartimento di Protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023 è consultabile in https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-999-del-31-maggio-2023-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-conseguenza-delle-avverse-condizioni-meteorologiche-che-partire-dal/

Per maggiori informazioni: Cervia informa, in viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.