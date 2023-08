Il giovane avrebbe perso il controllo della moto finendo per schiantarsi contro il guard rail

Le strade di Ravenna questa notte sono state teatro di un tragico incidente che è costato la vita ad un 18enne, un giovane giocatore di basket: era circa l’una e il ragazzo stava percorrendo viale Alberti in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail all’altezza del ponte Assi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi col personale sanitario del 118, ma purtroppo non c’era più nulla da fare ed è stato constato il decesso del giovane.