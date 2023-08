Lo scontro è avvenuto tra via Lunga e via Cappelle

Erano circa le ore 16 quando si è verificato uno scontro tra una moto enduro Beta e una vettura Opel Corsa, all’incrocio tra via Cappelle e via Lunga. La dinamica è al vaglio della polizia locale della Bassa Romagna. Lo scontro è stato violento, l’auto si è fermata poco più avanti sempre su via Lunga, mentre i due ragazzi hanno abbattuto la recinzione dell’abitazione all’angolo delle due vie. I soccorsi del 118 sono giunti sul posto con due ambulanze e due elicotteri, e hanno trasportato entrambi i giovani al Bufalini di Cesena in gravi condizioni.