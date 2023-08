Grave un’anziana trasportata in elicottero, mentre il marito è stato portato in ambulanza con codice di media gravità

Grave schianto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 17 agosto, attorno alle 18.30, su via Marabina, tra Ravenna e Lido di Dante, all’altezza dell’incrocio con via Montebello. A entrare in collisione, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, una Fiat Panda e una Bmw X5. Lo scontro è stato violento e la Panda è andata a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in elicottero un’anziana all’Ospedale Bufalini di Cesena. Anche il marito, con codice di media gravità, è stato trasportato in Ambulanza al Pronto Soccorso cesenate.